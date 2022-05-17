https://ria.ru/20220517/stolknoveniya-1788921320.html

В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев

В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев - РИА Новости, 17.05.2022

В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев

Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силами в Иерусалиме, превысило 70, сообщил Красный Полумесяц. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:44

2022-05-17T02:44

2022-05-17T02:45

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ГАЗА, 17 мая - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силами в Иерусалиме, превысило 70, сообщил Красный Полумесяц.Ранее сообщалось о 37 пострадавших палестинцах.Организация подчеркивает, что 13 человек были доставлены в больницу. Палестинские СМИ сообщают, что более 50 палестинцев в Иерусалиме были задержаны.В Восточном Иерусалиме в понедельник прошли похороны палестинца Валида аш-Шарифа, скончавшегося ранее от ранений, полученных во время беспорядков. В городе вновь начались беспорядки. Сообщалось о пострадавших, как среди сотрудников полиции Израиля, так и среди палестинцев. Израильские силы безопасности применили средства для разгона демонстрантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/aviaudar-1788604802.html

иерусалим

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в мире, иерусалим, израиль