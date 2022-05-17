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В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев - РИА Новости, 17.05.2022
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев
Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силами в Иерусалиме, превысило 70, сообщил Красный Полумесяц. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:44
2022-05-17T02:44
2022-05-17T02:45
в мире
иерусалим
израиль
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ГАЗА, 17 мая - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими силами в Иерусалиме, превысило 70, сообщил Красный Полумесяц.Ранее сообщалось о 37 пострадавших палестинцах.Организация подчеркивает, что 13 человек были доставлены в больницу. Палестинские СМИ сообщают, что более 50 палестинцев в Иерусалиме были задержаны.В Восточном Иерусалиме в понедельник прошли похороны палестинца Валида аш-Шарифа, скончавшегося ранее от ранений, полученных во время беспорядков. В городе вновь начались беспорядки. Сообщалось о пострадавших, как среди сотрудников полиции Израиля, так и среди палестинцев. Израильские силы безопасности применили средства для разгона демонстрантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
02:44 17.05.2022 (обновлено: 02:45 17.05.2022)
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 70 палестинцев
В столкновениях с израильскими войсками в Восточном Иерусалиме пострадал 71 палестинец