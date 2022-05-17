https://ria.ru/20220517/stavka-1789013923.html
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны - РИА Новости, 17.05.2022
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:27
2022-05-17T13:27
2022-05-17T13:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги - они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", - ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки."Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты - все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", - поясняет она."Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково - только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", - заключила глава ЦБ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
Глава ЦБ Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть одна во всех регионах
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги - они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", - ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки.
"Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты - все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", - поясняет она.
"Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково - только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", - заключила глава ЦБ
.