Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/stavka-1789013923.html
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны - РИА Новости, 17.05.2022
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:27
2022-05-17T13:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_09099d0a46ebffa8660e15abf11250c1.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги - они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", - ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки."Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты - все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", - поясняет она."Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково - только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", - заключила глава ЦБ.
https://ria.ru/20220429/kurs-1786175146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_209:0:1026:613_1920x0_80_0_0_dd736c0206a5df7848b2a013a51f7058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
13:27 17.05.2022
 
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны

Глава ЦБ Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть одна во всех регионах

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги - они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", - ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки.
"Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты - все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", - поясняет она.
"Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково - только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", - заключила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 15:49
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала