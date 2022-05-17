https://ria.ru/20220517/stavka-1789013923.html

Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны

Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны - РИА Новости, 17.05.2022

Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны

Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:27

2022-05-17T13:27

2022-05-17T13:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги - они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", - ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки."Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты - все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", - поясняет она."Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково - только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", - заключила глава ЦБ.

https://ria.ru/20220429/kurs-1786175146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина