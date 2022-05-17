https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788988100.html
Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров
Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров
Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:16
2022-05-17T12:16
2022-05-17T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
российское общество "знание"
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Все эти годы мы настаивали на переговорах, нас игнорировали. Поэтому сейчас уже мы будем решать задачи, в зависимости от того, как мы их видим, всегда, подчеркну, будучи готовыми решать гуманитарные вопросы, как это произошло вчера, когда благодаря нашим военным, их инициативам на земле удалось вывезти сотни раненых с "Азовстали", и это именно те принципы, которые лежат в основе действий российской армии", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание".
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, российское общество "знание", сергей лавров
Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готова решать гумвопросы, как с вывозом раненых с "Азовстали"