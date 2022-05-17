https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788988100.html

Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров

Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Россия готова решать гуманитарные вопросы на Украине, заявил Лавров

Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:16

2022-05-17T12:16

2022-05-17T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

российское общество "знание"

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Все эти годы мы настаивали на переговорах, нас игнорировали. Поэтому сейчас уже мы будем решать задачи, в зависимости от того, как мы их видим, всегда, подчеркну, будучи готовыми решать гуманитарные вопросы, как это произошло вчера, когда благодаря нашим военным, их инициативам на земле удалось вывезти сотни раненых с "Азовстали", и это именно те принципы, которые лежат в основе действий российской армии", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание".

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, российское общество "знание", сергей лавров