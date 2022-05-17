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Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
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Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ
Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ
Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:59
2022-05-17T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и 12 артиллерийских и минометных батарей, поражены 224 района скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 "Град" и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей", - заявил он.
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в мире, вооруженные силы украины
11:59 17.05.2022 (обновлено: 12:02 17.05.2022)
 
Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ

Минобороны: ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и 12 артиллерийских и минометных батарей, поражены 224 района скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 "Град" и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей", - заявил он.
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