https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788982510.html

Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ

Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022

Российские ракетные войска уничтожили 224 района сосредоточения сил ВСУ

Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:59

2022-05-17T11:59

2022-05-17T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 4 батареи РСЗО БМ-21 "Град" и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 6 пунктов управления украинских войск и 12 артиллерийских и минометных батарей, поражены 224 района скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 "Град" и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей", - заявил он.

https://ria.ru/20220517/kalibry-1788982979.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины