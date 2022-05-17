https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788981675.html

Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области

Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2022

Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:57

2022-05-17T11:57

2022-05-17T15:51

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран", - заявил он.Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220517/kalibry-1788982979.html

харьковская область

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Минобороны РФ об уничтожили военной техники из США и Европы во Львовской области Российские военные ударом высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили во Львовской области украинских резервистов, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-17T11:57 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, донбасс, сша