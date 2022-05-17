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Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2022
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Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области
Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2022
Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:57
2022-05-17T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донбасс
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран", - заявил он.Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.
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харьковская область
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Минобороны РФ об уничтожили военной техники из США и Европы во Львовской области
Российские военные ударом высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили во Львовской области украинских резервистов, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, харьковская область, донбасс, сша
11:57 17.05.2022 (обновлено: 15:51 17.05.2022)
 
Российские военные уничтожили электроподстанцию в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области уничтожили подстанцию, обеспечивающую доставку оружия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран", - заявил он.
Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.
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