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Спецоперация идет по плану, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788974622.html
Спецоперация идет по плану, заявил Песков
Спецоперация идет по плану, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Спецоперация идет по плану, заявил Песков
Спецоперация РФ на Украине идёт по плану и эффективно, военные проявляют героизм, и нет сомнений, что все планы будут достигнуты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:42
2022-05-17T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине идёт по плану и эффективно, военные проявляют героизм, и нет сомнений, что все планы будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану. Все идет по плану. Достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины, поэтому никаких сомнений в том, что все цели поставленные будет достигнуты, нет", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788912450.html
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в мире, дмитрий песков
11:42 17.05.2022
 
Спецоперация идет по плану, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что спецоперация идет по плану

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМеханики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 "Грач"
Механики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Механики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине идёт по плану и эффективно, военные проявляют героизм, и нет сомнений, что все планы будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану. Все идет по плану. Достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины, поэтому никаких сомнений в том, что все цели поставленные будет достигнуты, нет", - сказал он журналистам.
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