https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788974622.html

Спецоперация идет по плану, заявил Песков

Спецоперация идет по плану, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Спецоперация идет по плану, заявил Песков

Спецоперация РФ на Украине идёт по плану и эффективно, военные проявляют героизм, и нет сомнений, что все планы будут достигнуты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине идёт по плану и эффективно, военные проявляют героизм, и нет сомнений, что все планы будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану. Все идет по плану. Достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины, поэтому никаких сомнений в том, что все цели поставленные будет достигнуты, нет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788912450.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков