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В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788953367.html
В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине
В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине
Кремль уверен, что Россия победит и добьется всех целей во время военной спецоперации на Украине, президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:35
2022-05-17T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кремль уверен, что Россия победит и добьется всех целей во время военной спецоперации на Украине, президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788934302.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
10:35 17.05.2022 (обновлено: 11:03 17.05.2022)
 
В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

Песков о спецоперации на Украине: мы уверены, что победим и добьемся всех целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кремль уверен, что Россия победит и добьется всех целей во время военной спецоперации на Украине, президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.
"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована", - сказал Песков.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин
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