https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788953367.html

В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

Кремль уверен, что Россия победит и добьется всех целей во время военной спецоперации на Украине, президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:35

2022-05-17T10:35

2022-05-17T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кремль уверен, что Россия победит и добьется всех целей во время военной спецоперации на Украине, президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220517/nagrada-1788934302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков