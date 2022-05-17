14:46 17.05.2022 (обновлено: 14:53 17.05.2022)
Госдума обяжет органы власти вести страницы в соцсетях
Госдума приняла в I чтении проект, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.
Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".
Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности, включение подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".
Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.