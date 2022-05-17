https://ria.ru/20220517/sotsseti-1789039264.html

Госдума обяжет органы власти вести страницы в соцсетях

Госдума обяжет органы власти вести страницы в соцсетях - РИА Новости, 17.05.2022

Госдума обяжет органы власти вести страницы в соцсетях

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:46

2022-05-17T14:46

2022-05-17T14:53

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности, включение подведомственных государственных органов и органов местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778848341.html

https://ria.ru/20220517/sotsseti-1788938925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, общество, россия, госдума рф