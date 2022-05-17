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Татарстан и Чечня подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2022
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Татарстан и Чечня подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества
Татарстан и Чечня подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2022
Татарстан и Чечня подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник подписали план мероприятий по реализации действующего между республиками... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:48
2022-05-17T15:48
республика татарстан
грозный
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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник подписали план мероприятий по реализации действующего между республиками соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы Татарстана.Минниханов во вторник находится в Грозном с рабочей поездкой."Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ станет "дорожной картой" для совместной работы в рамках соглашения между республиками, которое было подписано 20 лет назад, в декабре 2002 года", - говорится в сообщении.Минниханов поблагодарил за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном. По его словам, у Татарстана и Чеченской Республики много направлений для сотрудничества. В частности, недавно чеченские коллеги принимали участие в Татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности. Татарстан заинтересован в увеличении поставок автомобилей "Камаз", продукции машиностроения, есть готовность расширять поставки товаров народного потребления и продовольствия, развивать сотрудничество в сфере промышленности, строительных материалов, в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования.Кроме того, как отмечается, существуют хорошие возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура. В частности, между министерствами культуры Татарстана и Чеченской Республики действует соглашение о сотрудничестве.Президент Татарстана напомнил, что недавно в Казани прошли Дни культуры Чеченской Республики, которые были организованы на самом высоком уровне в рамках празднования 100-летия образования Чеченской Республики.
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грозный, республика татарстан (татарстан), казань
15:48 17.05.2022
 

Татарстан и Чечня подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник подписали план мероприятий по реализации действующего между республиками соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Минниханов во вторник находится в Грозном с рабочей поездкой.
"Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ станет "дорожной картой" для совместной работы в рамках соглашения между республиками, которое было подписано 20 лет назад, в декабре 2002 года", - говорится в сообщении.
Минниханов поблагодарил за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном. По его словам, у Татарстана и Чеченской Республики много направлений для сотрудничества. В частности, недавно чеченские коллеги принимали участие в Татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности. Татарстан заинтересован в увеличении поставок автомобилей "Камаз", продукции машиностроения, есть готовность расширять поставки товаров народного потребления и продовольствия, развивать сотрудничество в сфере промышленности, строительных материалов, в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования.
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Кроме того, как отмечается, существуют хорошие возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура. В частности, между министерствами культуры Татарстана и Чеченской Республики действует соглашение о сотрудничестве.
Президент Татарстана напомнил, что недавно в Казани прошли Дни культуры Чеченской Республики, которые были организованы на самом высоком уровне в рамках празднования 100-летия образования Чеченской Республики.

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