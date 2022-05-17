https://ria.ru/20220517/smi-1788986799.html

Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков

Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке СМИ в нынешних условиях, отметил, что помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, которые... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:12

2022-05-17T12:12

2022-05-17T12:12

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке СМИ в нынешних условиях, отметил, что помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию, однако и другие СМИ без поддержки не останутся.Песков отметил, что СМИ зарабатывают деньги на рекламе, а рынок рекламы сейчас сократился."Многие СМИ сейчас попали в трудное положение, и они нуждаются в поддержке. Конечно, в первую очередь, нужно помогать крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию. Но я не сомневаюсь, что в ходе работы так или иначе будут продуманы и реализованы алгоритмы поддержки и других СМИ", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220517/voyna-1788972854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков