https://ria.ru/20220517/smi-1788986799.html
Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков
Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке СМИ в нынешних условиях, отметил, что помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, которые... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:12
2022-05-17T12:12
2022-05-17T12:12
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке СМИ в нынешних условиях, отметил, что помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию, однако и другие СМИ без поддержки не останутся.Песков отметил, что СМИ зарабатывают деньги на рекламе, а рынок рекламы сейчас сократился."Многие СМИ сейчас попали в трудное положение, и они нуждаются в поддержке. Конечно, в первую очередь, нужно помогать крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию. Но я не сомневаюсь, что в ходе работы так или иначе будут продуманы и реализованы алгоритмы поддержки и других СМИ", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков
Помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков считает, что помогать в первую очередь надо крупным СМИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке СМИ в нынешних условиях, отметил, что помогать в первую очередь стоит крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию, однако и другие СМИ без поддержки не останутся.
Песков отметил, что СМИ зарабатывают деньги на рекламе, а рынок рекламы сейчас сократился.
"Многие СМИ сейчас попали в трудное положение, и они нуждаются в поддержке. Конечно, в первую очередь, нужно помогать крупным СМИ, которые имеют максимальную аудиторию. Но я не сомневаюсь, что в ходе работы так или иначе будут продуманы и реализованы алгоритмы поддержки и других СМИ", - сказал он журналистам.