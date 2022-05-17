https://ria.ru/20220517/smi-1788964456.html

Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков

Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков

Запад испугался конкуренции с РФ в информационных войнах и стал устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:09

2022-05-17T11:09

2022-05-17T11:28

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад испугался конкуренции с РФ в информационных войнах и стал устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этой конкуренции и испугались, когда начали физически устранять, что называется, конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, они возмутительны", - сказал он журналистам."Но хочу еще раз повторить, что изолировать одну шестую часть суши невозможно. И так или иначе, я уверен, что наши информационщики пробьют себе дорогу до западной, до мировой аудитории", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/smi-1788960881.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков