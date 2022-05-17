https://ria.ru/20220517/smi-1788964456.html
Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков
Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков
Запад испугался конкуренции с РФ в информационных войнах и стал устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:09
2022-05-17T11:09
2022-05-17T11:28
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад испугался конкуренции с РФ в информационных войнах и стал устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этой конкуренции и испугались, когда начали физически устранять, что называется, конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, они возмутительны", - сказал он журналистам."Но хочу еще раз повторить, что изолировать одну шестую часть суши невозможно. И так или иначе, я уверен, что наши информационщики пробьют себе дорогу до западной, до мировой аудитории", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, дмитрий песков
11:09 17.05.2022 (обновлено: 11:28 17.05.2022)
Запад испугался конкуренции России в информационной войне, заявил Песков
Песков: Запад испугался конкуренции в информационной войне и стал устранять российские СМИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад испугался конкуренции с РФ в информационных войнах и стал устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этой конкуренции и испугались, когда начали физически устранять, что называется, конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, они возмутительны", - сказал он журналистам.
"Но хочу еще раз повторить, что изолировать одну шестую часть суши невозможно. И так или иначе, я уверен, что наши информационщики пробьют себе дорогу до западной, до мировой аудитории", - добавил он.