https://ria.ru/20220517/smi-1788960881.html

В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием

В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у коллективного Запада свободы СМИ не существует, как и идеальной демократии. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:57

2022-05-17T10:57

2022-05-17T11:28

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у коллективного Запада свободы СМИ не существует, как и идеальной демократии."Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен, что в коллективном Западе и в их СМИ свободы не существует. В идеальном понятии. Так же, как не существует идеальной демократии", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Он добавил, что Россию упрекают в отсутствии демократии, однако, по его словам, она есть, но она построена на суверенных качествах страны, сформированных на традициях, устоях и ориентирах. "Равнять всех под одну гребенку невозможно", - сказал Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, в мире