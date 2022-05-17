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В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием
В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у коллективного Запада свободы СМИ не существует, как и идеальной демократии. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:57
2022-05-17T10:57
2022-05-17T11:28
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у коллективного Запада свободы СМИ не существует, как и идеальной демократии."Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен, что в коллективном Западе и в их СМИ свободы не существует. В идеальном понятии. Так же, как не существует идеальной демократии", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Он добавил, что Россию упрекают в отсутствии демократии, однако, по его словам, она есть, но она построена на суверенных качествах страны, сформированных на традициях, устоях и ориентирах. "Равнять всех под одну гребенку невозможно", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, в мире
10:57 17.05.2022 (обновлено: 11:28 17.05.2022)
В Кремле назвали свободу СМИ на Западе эфемерным понятием
Пресс-секретарь Песков: в идеальном смысле на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии