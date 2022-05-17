https://ria.ru/20220517/shveytsariya-1789076526.html

Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту

Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту - РИА Новости, 17.05.2022

Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту

Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:11

2022-05-17T17:11

2022-05-17T17:11

в мире

швейцария

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788901741_0:641:1363:1408_1920x0_80_0_0_c003bbc057e322f193d518a9c1d8fcbd.jpg

ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану памятника.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов."Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в заявлении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В российской дипмиссии также призвали швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала. "Александр Васильевич Суворов внёс большой вклад в освобождение Швейцарии и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории. Рассчитываем, что данный эксцесс будет носить единичный характер и не послужит прологом к увеличению числа стран, в которых воюют с российскими памятниками", - говорится в заявлении.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.

https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия