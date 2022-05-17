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Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту - РИА Новости, 17.05.2022
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Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту - РИА Новости, 17.05.2022
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:11
2022-05-17T17:11
в мире
швейцария
россия
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану памятника.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов."Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в заявлении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В российской дипмиссии также призвали швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала. "Александр Васильевич Суворов внёс большой вклад в освобождение Швейцарии и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории. Рассчитываем, что данный эксцесс будет носить единичный характер и не послужит прологом к увеличению числа стран, в которых воюют с российскими памятниками", - говорится в заявлении.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html
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в мире, швейцария, россия
17:11 17.05.2022
 
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту

Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту в Андерматте

CC BY 2.0 / Kecko / Schöllenen - Russian MonumentСуворовский крест в швейцарской деревне Андерматт
Суворовский крест в швейцарской деревне Андерматт - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 2.0 / Kecko / Schöllenen - Russian Monument
Суворовский крест в швейцарской деревне Андерматт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану памятника.
Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.
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"Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в заявлении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В российской дипмиссии также призвали швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала. "Александр Васильевич Суворов внёс большой вклад в освобождение Швейцарии и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории. Рассчитываем, что данный эксцесс будет носить единичный характер и не послужит прологом к увеличению числа стран, в которых воюют с российскими памятниками", - говорится в заявлении.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
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