https://ria.ru/20220517/shveytsariya-1789076526.html
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту - РИА Новости, 17.05.2022
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:11
2022-05-17T17:11
2022-05-17T17:11
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану памятника.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов."Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в заявлении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В российской дипмиссии также призвали швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала. "Александр Васильевич Суворов внёс большой вклад в освобождение Швейцарии и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории. Рассчитываем, что данный эксцесс будет носить единичный характер и не послужит прологом к увеличению числа стран, в которых воюют с российскими памятниками", - говорится в заявлении.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Посольство призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту в Андерматте
ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне осудило осквернение мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте и призвало власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану памятника.
Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.
"Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в заявлении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В российской дипмиссии также призвали швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала. "Александр Васильевич Суворов внёс большой вклад в освобождение Швейцарии
и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории. Рассчитываем, что данный эксцесс будет носить единичный характер и не послужит прологом к увеличению числа стран, в которых воюют с российскими памятниками", - говорится в заявлении.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы
в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.