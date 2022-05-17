Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен
Первый министр Шотландии Стерджен: в случае независимости страна будет стремиться в НАТО
© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"Партия, которую я возглавляю – Шотландская национальная партия, – определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - приводит газета Independent слова Стерджен, сказанные в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.
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По ее словам, членство в НАТО будет "краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности".
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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