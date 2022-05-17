https://ria.ru/20220517/shotlandiya-1788945522.html

Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен

Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен - РИА Новости, 17.05.2022

Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен

Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:07

2022-05-17T10:07

2022-05-17T10:07

в мире

борис джонсон

шотландия

вашингтон (штат)

шотландская национальная партия

нато

никола стерджен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:83:2779:1646_1920x0_80_0_0_5eebe23a5562c5ba95b18198ce4a9289.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен."Партия, которую я возглавляю – Шотландская национальная партия, – определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - приводит газета Independent слова Стерджен, сказанные в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.По ее словам, членство в НАТО будет "краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности".Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20210902/podlodka-1748264636.html

https://ria.ru/20211108/shotlandiya-1758102270.html

шотландия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, шотландия, вашингтон (штат), шотландская национальная партия, нато, никола стерджен