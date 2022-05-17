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Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен - РИА Новости, 17.05.2022
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Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен - РИА Новости, 17.05.2022
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:07
2022-05-17T10:07
в мире
борис джонсон
шотландия
вашингтон (штат)
шотландская национальная партия
нато
никола стерджен
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен."Партия, которую я возглавляю – Шотландская национальная партия, – определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - приводит газета Independent слова Стерджен, сказанные в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.По ее словам, членство в НАТО будет "краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности".Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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в мире, борис джонсон, шотландия, вашингтон (штат), шотландская национальная партия, нато, никола стерджен
10:07 17.05.2022
 
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, заявила Стерджен

Первый министр Шотландии Стерджен: в случае независимости страна будет стремиться в НАТО

© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шотландия будет стремиться вступить в НАТО в случае получения независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"Партия, которую я возглавляю – Шотландская национальная партия, – определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - приводит газета Independent слова Стерджен, сказанные в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.
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По ее словам, членство в НАТО будет "краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности".
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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В миреБорис ДжонсонШотландияВашингтон (штат)Шотландская национальная партияНАТОНикола Стерджен
 
 
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