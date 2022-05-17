https://ria.ru/20220517/shkoly-1788919238.html
В Петропавловске-Камчатском снова "заминировали" школы
В Петропавловске-Камчатском снова "заминировали" школы - РИА Новости, 17.05.2022
В Петропавловске-Камчатском снова "заминировали" школы
Школы Петропавловска-Камчатского утром во вторник эвакуировали в 25-й раз с начала года из-за сообщения о возможном минировании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:26
2022-05-17T01:26
2022-05-17T01:26
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Школы Петропавловска-Камчатского утром во вторник эвакуировали в 25-й раз с начала года из-за сообщения о возможном минировании, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.В администрации уточнили, что некоторые школы уже проверены, руководители образовательных учреждений перенесли начало занятий.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788839050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, россия
В Петропавловске-Камчатском снова "заминировали" школы
В Петропавловске-Камчатском в 25-й раз с начала года "заминировали" школы