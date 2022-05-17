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Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей - РИА Новости, 17.05.2022
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Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей
Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей - РИА Новости, 17.05.2022
Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей
Альфа-банк запустил в своём мобильном приложении сервис, который позволяет покупать билеты и бронировать отели, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:52
2022-05-17T13:52
россия
альфа-банк
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Альфа-банк запустил в своём мобильном приложении сервис, который позволяет покупать билеты и бронировать отели, сообщает кредитная организация."Банк запустил сервис Альфа Путешествия - он позволяет покупать билеты и бронировать отели прямо в мобильном приложении - в нём кэшбэк начисляют за все покупки", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас клиенты могут получить повышенный кешбэк - до 20%, для чего нужно купить билеты или оплатить жильё через сервис до 14 июля.Альфа-банк - крупнейший универсальный частный банк в России. Его клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 миллионов физических лиц.
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россия, альфа-банк, технологии
13:52 17.05.2022
 
Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей

Альфа-банк запустил сервис Альфа Путешествия для покупки билетов и бронирования отелей

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Альфа-Банк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Альфа-банк запустил в своём мобильном приложении сервис, который позволяет покупать билеты и бронировать отели, сообщает кредитная организация.
"Банк запустил сервис Альфа Путешествия - он позволяет покупать билеты и бронировать отели прямо в мобильном приложении - в нём кэшбэк начисляют за все покупки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас клиенты могут получить повышенный кешбэк - до 20%, для чего нужно купить билеты или оплатить жильё через сервис до 14 июля.
Альфа-банк - крупнейший универсальный частный банк в России. Его клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 миллионов физических лиц.
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