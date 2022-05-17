https://ria.ru/20220517/servis-1789021696.html

Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей

Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей - РИА Новости, 17.05.2022

Альфа-банк запустил сервис для покупки билетов и бронирования отелей

Альфа-банк запустил в своём мобильном приложении сервис, который позволяет покупать билеты и бронировать отели, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:52

2022-05-17T13:52

2022-05-17T13:52

россия

альфа-банк

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Альфа-банк запустил в своём мобильном приложении сервис, который позволяет покупать билеты и бронировать отели, сообщает кредитная организация."Банк запустил сервис Альфа Путешествия - он позволяет покупать билеты и бронировать отели прямо в мобильном приложении - в нём кэшбэк начисляют за все покупки", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас клиенты могут получить повышенный кешбэк - до 20%, для чего нужно купить билеты или оплатить жильё через сервис до 14 июля.Альфа-банк - крупнейший универсальный частный банк в России. Его клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 миллионов физических лиц.

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россия, альфа-банк, технологии