https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе - РИА Новости, 17.05.2022
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:22
2022-05-17T16:22
2022-05-17T16:48
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе."В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", — гласит сообщение.Отмечается, что исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов правления банка.Ранее Сбер покинули старший вице-президент Андрей Шемететов, экс-зампред правления Лев Хасис, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, старший вице-президент по стратегии и персоналу Юлия Чулина, а также руководитель направления SberX Андрей Ванин.
https://ria.ru/20220516/shemetov-1788826505.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии
16:22 17.05.2022 (обновлено: 16:48 17.05.2022)
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
Топ-менеджеры Сбербанка Бурико, Мальцев и Алымова объявили об уходе с постов