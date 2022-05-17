https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html

Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе

Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе - РИА Новости, 17.05.2022

Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе

Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:22

2022-05-17T16:22

2022-05-17T16:48

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе."В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", — гласит сообщение.Отмечается, что исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов правления банка.Ранее Сбер покинули старший вице-президент Андрей Шемететов, экс-зампред правления Лев Хасис, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, старший вице-президент по стратегии и персоналу Юлия Чулина, а также руководитель направления SberX Андрей Ванин.

https://ria.ru/20220516/shemetov-1788826505.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сбербанк россии