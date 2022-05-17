Рейтинг@Mail.ru
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе - РИА Новости, 17.05.2022
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:22
2022-05-17T16:48
экономика
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_0:6:2876:1624_1920x0_80_0_0_45d0bcfb6b567c5e4755ad36e3952d5d.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе."В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", — гласит сообщение.Отмечается, что исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов правления банка.Ранее Сбер покинули старший вице-президент Андрей Шемететов, экс-зампред правления Лев Хасис, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, старший вице-президент по стратегии и персоналу Юлия Чулина, а также руководитель направления SberX Андрей Ванин.
https://ria.ru/20220516/shemetov-1788826505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7d3a181790e6f72871beede3022997b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии
16:22 17.05.2022 (обновлено: 16:48 17.05.2022)
 
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе

Топ-менеджеры Сбербанка Бурико, Мальцев и Алымова объявили об уходе с постов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип Сбера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Трое топ-менеджеров Сбербанка покинули компанию, говорится в ее пресс-релизе.
"В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", — гласит сообщение.
Отмечается, что исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов правления банка.
Ранее Сбер покинули старший вице-президент Андрей Шемететов, экс-зампред правления Лев Хасис, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, старший вице-президент по стратегии и персоналу Юлия Чулина, а также руководитель направления SberX Андрей Ванин.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 15:41
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
 
ЭкономикаСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала