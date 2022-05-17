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Западные санкции сделали Россию сильнее, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Западные санкции сделали Россию сильнее, заявили в ДНР
Западные санкции сделали Россию сильнее, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
Западные санкции сделали Россию сильнее, заявили в ДНР
Западные санкции сплотили россиян и сделали Россию сильнее, считает советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:28
2022-05-17T17:28
в мире
донецкая народная республика
россия
ян гагин
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Западные санкции сплотили россиян и сделали Россию сильнее, считает советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."Мы продолжаем оставаться этой нацией, мы продолжаем оставаться именно народом. И в последние годы особенно, когда Россия сейчас стала сильнее, с каждым годом мы становимся сильнее на самом деле", - сказал он РИА Новости.По словам Гагина, дело не только в российских ресурсах, "дело не только в том, что у нас сильнее становится армия, дело в том, что мы становимся все сплоченнее из-за тех проблем, которые нам навязывают наши партнеры".Он отметил, что "если еще при Ельцине нас можно было назвать население, кто-то говорил поголовье, как угодно, то сейчас санкции, это противостояние, из населения сделали народ". "Чем сильнее это противостояние, тем мы больше становимся народом и нацией единой. И это, кстати, относится к вопросу вообще о санкциях, насколько они эффективны", - отметил советник главы правительства ДНР.По его мнению, "можно поблагодарить наших так называемых западных партнеров за санкции - они вновь научили наши предприятия что-то производить, они вновь научили наше сельское хозяйство все-таки производить что-то самим с теми же семенами". "Мы становимся опять самодостаточной державой, не какой-то там территорией с населением, а именно самодостаточной державой, с которой мир должен считаться, которую мир будет уважать", - отметил Гагин.Западные страны на фоне российской спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777664707.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, ян гагин, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
17:28 17.05.2022
 
Западные санкции сделали Россию сильнее, заявили в ДНР

Советник премьера ДНР Гагин: западные санкции сплотили Россию и сделали ее сильнее

© YouTube канал "МинПромТорг ДНР"Советник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин
© YouTube канал "МинПромТорг ДНР"
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Западные санкции сплотили россиян и сделали Россию сильнее, считает советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Мы продолжаем оставаться этой нацией, мы продолжаем оставаться именно народом. И в последние годы особенно, когда Россия сейчас стала сильнее, с каждым годом мы становимся сильнее на самом деле", - сказал он РИА Новости.
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По словам Гагина, дело не только в российских ресурсах, "дело не только в том, что у нас сильнее становится армия, дело в том, что мы становимся все сплоченнее из-за тех проблем, которые нам навязывают наши партнеры".
Он отметил, что "если еще при Ельцине нас можно было назвать население, кто-то говорил поголовье, как угодно, то сейчас санкции, это противостояние, из населения сделали народ". "Чем сильнее это противостояние, тем мы больше становимся народом и нацией единой. И это, кстати, относится к вопросу вообще о санкциях, насколько они эффективны", - отметил советник главы правительства ДНР.
По его мнению, "можно поблагодарить наших так называемых западных партнеров за санкции - они вновь научили наши предприятия что-то производить, они вновь научили наше сельское хозяйство все-таки производить что-то самим с теми же семенами". "Мы становимся опять самодостаточной державой, не какой-то там территорией с населением, а именно самодостаточной державой, с которой мир должен считаться, которую мир будет уважать", - отметил Гагин.
Западные страны на фоне российской спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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