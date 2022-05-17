https://ria.ru/20220517/sanktsii-1789069301.html

Президент Венгрии выдвинула условие голосования за санкции против России

Президент Венгрии выдвинула условие голосования за санкции против России - РИА Новости, 17.05.2022

Президент Венгрии выдвинула условие голосования за санкции против России

Венгрия проголосует за шестой пакет санкций против России, включающий в себя эмбарго на поставки нефти, если ЕС профинансирует ее энергетическую безопасность,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:44

экономика

цены на нефть

венгрия

санкции в отношении россии

каталин новак

россия

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ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Венгрия проголосует за шестой пакет санкций против России, включающий в себя эмбарго на поставки нефти, если ЕС профинансирует ее энергетическую безопасность, заявила президент Венгрии Каталин Новак журналистам в Варшаве."Венгрия с энергетической точки зрения находится в очень сложной ситуации. Мы проголосовали за все прежние пять санкционных пакетов. Я была бы очень благодарна президенту (Польши) Дуде, если бы он нас поддержал, чтобы мы получили необходимые условия, чтобы Венгрия могла проголосовать за шестой пакет", - сказала Новак."В интересах Венгрии встать на ноги в области энергетики. Это нужно для суверенитета и энергетической безопасности. Для этого нужны финансы, средства. Поэтому мы просим президента Дуду, чтобы он поддерживал нас в получении от ЕК всех фондов на восстановление, которые были нам выделены", - добавила она.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html

венгрия

россия

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, венгрия, санкции в отношении россии, каталин новак, россия