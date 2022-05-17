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ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
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ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена, заявил Путин
ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена, заявил Путин
Страны Европы вводят санкции против РФ под давлением американского сюзерена, это причиняет урон их собственным экономикам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:18
2022-05-17T18:21
санкции в отношении россии
в мире
цены на нефть
евросоюз
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны Европы вводят санкции против РФ под давлением американского сюзерена, это причиняет урон их собственным экономикам, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли. Он добавил, что все это ведет к инфляции, а страны Европы вместо того, чтобы признать свои ошибки, "ищут виновных на стороне"."Европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти", - отметил Путин.Он заявил, что европейские страны ставят перед собой такую задачу, "не обращая внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике". "Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты просто забыли основы элементарных базовых экономических законов - или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать", - высказался Путин.
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санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, евросоюз, россия, владимир путин
15:18 17.05.2022 (обновлено: 18:21 17.05.2022)
 
ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена, заявил Путин

Путин: ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена в ущерб своим экономикам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны Европы вводят санкции против РФ под давлением американского сюзерена, это причиняет урон их собственным экономикам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли. Он добавил, что все это ведет к инфляции, а страны Европы вместо того, чтобы признать свои ошибки, "ищут виновных на стороне".
"Европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти", - отметил Путин.
Он заявил, что европейские страны ставят перед собой такую задачу, "не обращая внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике". "Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты просто забыли основы элементарных базовых экономических законов - или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать", - высказался Путин.
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Целились в Россию — попали в доллар
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЦены на нефтьЕвросоюзРоссияВладимир Путин
 
 
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