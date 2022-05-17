https://ria.ru/20220517/sanktsii-1789019256.html

ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"

ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки" - РИА Новости, 17.05.2022

ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"

ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:45

2022-05-17T13:45

2022-05-17T13:45

в мире

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Работа ЕС над пакетом санкций против России продолжается, надеемся прийти к решению как можно скорее", - сообщил он.Мамер пояснил, что Еврокомиссия при подготовке пакета "как обычно скомбинировала необходимую техническую работу, консультации со странами, а также провела работу на местах". "Еврокомиссия также провела консультации со странами-членами перед объявлением о предложении санкций", - добавил Мамер.Накануне главы МИД ЕС не смогли согласовать введение шестого пакета санкций против России из-за несогласия Венгрии на нефтяное эмбарго.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия