https://ria.ru/20220517/sanktsii-1789019256.html
ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"
ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки" - РИА Новости, 17.05.2022
ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"
ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:45
2022-05-17T13:45
2022-05-17T13:45
в мире
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Работа ЕС над пакетом санкций против России продолжается, надеемся прийти к решению как можно скорее", - сообщил он.Мамер пояснил, что Еврокомиссия при подготовке пакета "как обычно скомбинировала необходимую техническую работу, консультации со странами, а также провела работу на местах". "Еврокомиссия также провела консультации со странами-членами перед объявлением о предложении санкций", - добавил Мамер.Накануне главы МИД ЕС не смогли согласовать введение шестого пакета санкций против России из-за несогласия Венгрии на нефтяное эмбарго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия
ЕС планирует согласовать новые санкции против России "в кратчайшие сроки"
Представитель ЕК Мамер выразил надежду на скорое согласование новых санкций против России