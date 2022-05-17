https://ria.ru/20220517/sanktsii-1789014163.html

МИД Чехии назвал отказ Венгрии от новых санкций против России неприемлемым

МИД Чехии назвал отказ Венгрии от новых санкций против России неприемлемым - РИА Новости, 17.05.2022

МИД Чехии назвал отказ Венгрии от новых санкций против России неприемлемым

Решение кабмина Венгрии не поддерживать санкции в отношении импорта энергоносителей из РФ являются неприемлемыми, написал во вторник в Twitter глава МИД Чехии... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:28

2022-05-17T13:28

2022-05-17T13:28

виктор орбан

владимир путин

дмитрий биричевский

европа

венгрия

россия

евросоюз

парламент венгрии

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ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Решение кабмина Венгрии не поддерживать санкции в отношении импорта энергоносителей из РФ являются неприемлемыми, написал во вторник в Twitter глава МИД Чехии Ян Липавский.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие. Парламент Венгрии на заседании в понедельник переизбрал Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере."Виктор Орбан принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Решение и подход правительства Венгрии не поддерживать какие-либо санкции, направленные против российского экспорта энергоносителей, неприемлемы. Особенно сейчас, когда Европа нуждается в единстве больше, чем когда-либо", - написал Липавский.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.

https://ria.ru/20220517/sanktsii-1788943181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

виктор орбан, владимир путин, дмитрий биричевский, европа, венгрия, россия, евросоюз, парламент венгрии, в мире, чехия