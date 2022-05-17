МИД Чехии назвал отказ Венгрии от новых санкций против России неприемлемым
Глава МИД Чехии Липавский назвал отказ Венгрии от новых санкций против России неприемлемым
Московский Кремль. Архивное фото
ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Решение кабмина Венгрии не поддерживать санкции в отношении импорта энергоносителей из РФ являются неприемлемыми, написал во вторник в Twitter глава МИД Чехии Ян Липавский.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие. Парламент Венгрии на заседании в понедельник переизбрал Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере.
"Виктор Орбан принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Решение и подход правительства Венгрии не поддерживать какие-либо санкции, направленные против российского экспорта энергоносителей, неприемлемы. Особенно сейчас, когда Европа нуждается в единстве больше, чем когда-либо", - написал Липавский.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.