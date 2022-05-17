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Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России - РИА Новости, 17.05.2022
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Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России - РИА Новости, 17.05.2022
Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против РФ, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно, сообщает портал Euractiv со... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:57
2022-05-17T10:11
виктор орбан
владимир путин
дмитрий биричевский
москва
венгрия
россия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против РФ, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Если сейчас такая неразбериха с российской нефтью, представьте, что будет с предложением по запрету газа ... (Разработать) седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно ... мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включать седьмой пакет?", - заявил дипломат после встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.По его словам, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение ЕС по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера на встрече европейских министров указывала на то, что "мы даже сделали шаг назад".При этом, по мнению дипломата, соглашение между Еврокомиссией и Будапештом весьма вероятно после того, как в среду исполнительный орган Евросоюза представит свой план по отказу от российских энергоресурсов."Никто не заинтересован в том, чтобы выносить этот вопрос на уровень саммита ЕС ... (премьер Венгрии) Виктор Орбан знает, что там на него будет оказываться огромное давление, поэтому он также хочет найти решение до этого", - отметил дипломат.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html
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виктор орбан, владимир путин, дмитрий биричевский, москва, венгрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
09:57 17.05.2022 (обновлено: 10:11 17.05.2022)
 
Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России

Euractiv: Евросоюз почти исчерпал свои возможности по санкциям против России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против РФ, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Если сейчас такая неразбериха с российской нефтью, представьте, что будет с предложением по запрету газа ... (Разработать) седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно ... мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включать седьмой пакет?", - заявил дипломат после встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 16:26
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан
По его словам, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение ЕС по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера на встрече европейских министров указывала на то, что "мы даже сделали шаг назад".
При этом, по мнению дипломата, соглашение между Еврокомиссией и Будапештом весьма вероятно после того, как в среду исполнительный орган Евросоюза представит свой план по отказу от российских энергоресурсов.
"Никто не заинтересован в том, чтобы выносить этот вопрос на уровень саммита ЕС ... (премьер Венгрии) Виктор Орбан знает, что там на него будет оказываться огромное давление, поэтому он также хочет найти решение до этого", - отметил дипломат.
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
06:04
NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Кипр - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
00:50
На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций
 
Виктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий БиричевскийМоскваВенгрияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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