https://ria.ru/20220517/rzhd-1789110773.html
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок - РИА Новости, 17.05.2022
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок
РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:12
2022-05-17T19:12
2022-05-17T19:22
экономика
технологии
ржд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания.Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении готовности его получения со стороны оператора морского терминала.Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок.Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе с ними — более 300 тысяч рабочих мест по всей стране."Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов.Сейчас обновление проходит направление Кузбасс — Центр (Исилькуль — Кропачево — Кустаревка — Воскресенск), с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган — Колчедан — Екатеринбург — Чепца — Свеча — Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html
https://rsport.ria.ru/20220508/lokomotiv-1787564447.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, ржд
19:12 17.05.2022 (обновлено: 19:22 17.05.2022)
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок
РЖД: создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и согласования заявок
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает
компания.
"Совместно с клиентами совершенствуем механизмы планирования перевозок. На базе динамической модели загрузки инфраструктуры создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и автоматического согласования заявок. Сейчас идет доработка алгоритма", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении готовности его получения со стороны оператора морского терминала.
Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок.
Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе с ними — более 300 тысяч рабочих мест по всей стране.
"Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов.
Сейчас обновление проходит направление Кузбасс — Центр (Исилькуль — Кропачево — Кустаревка — Воскресенск), с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган — Колчедан — Екатеринбург — Чепца — Свеча — Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании.