https://ria.ru/20220517/rzhd-1789110773.html

РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок

РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок - РИА Новости, 17.05.2022

РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок

РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:12

2022-05-17T19:12

2022-05-17T19:22

экономика

технологии

ржд

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания.Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении готовности его получения со стороны оператора морского терминала.Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок.Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе с ними — более 300 тысяч рабочих мест по всей стране."Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов.Сейчас обновление проходит направление Кузбасс — Центр (Исилькуль — Кропачево — Кустаревка — Воскресенск), с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган — Колчедан — Екатеринбург — Чепца — Свеча — Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html

https://rsport.ria.ru/20220508/lokomotiv-1787564447.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, ржд