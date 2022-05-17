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РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок - РИА Новости, 17.05.2022
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РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок - РИА Новости, 17.05.2022
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок
РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:12
2022-05-17T19:22
экономика
технологии
ржд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания.Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении готовности его получения со стороны оператора морского терминала.Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок.Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе с ними — более 300 тысяч рабочих мест по всей стране."Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов.Сейчас обновление проходит направление Кузбасс — Центр (Исилькуль — Кропачево — Кустаревка — Воскресенск), с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган — Колчедан — Екатеринбург — Чепца — Свеча — Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html
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экономика, технологии, ржд
19:12 17.05.2022 (обновлено: 19:22 17.05.2022)
 
РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок

РЖД: создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и согласования заявок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры на вокзале . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования заявок, сообщает компания.

"Совместно с клиентами совершенствуем механизмы планирования перевозок. На базе динамической модели загрузки инфраструктуры создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и автоматического согласования заявок. Сейчас идет доработка алгоритма", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении готовности его получения со стороны оператора морского терминала.
Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок.
Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе с ними — более 300 тысяч рабочих мест по всей стране.
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"Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов.
Сейчас обновление проходит направление Кузбасс — Центр (Исилькуль — Кропачево — Кустаревка — Воскресенск), с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган — Колчедан — Екатеринбург — Чепца — Свеча — Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании.
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