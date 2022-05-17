https://ria.ru/20220517/rudnik-1788988876.html

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар - РИА Новости, 17.05.2022

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар

Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:19

2022-05-17T12:19

2022-05-17T12:20

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поверхность выводят 252 горняков. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.

https://ria.ru/20220508/pozhary-1787554002.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

кемеровская область, происшествия