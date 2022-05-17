https://ria.ru/20220517/rudnik-1788988876.html
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар - РИА Новости, 17.05.2022
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар
Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:19
2022-05-17T12:19
2022-05-17T12:20
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поверхность выводят 252 горняков. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.
https://ria.ru/20220508/pozhary-1787554002.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, происшествия
12:19 17.05.2022 (обновлено: 12:20 17.05.2022)
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар, идет эвакуация работников
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поверхность выводят 252 горняков. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.