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На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар - РИА Новости, 17.05.2022
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На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар - РИА Новости, 17.05.2022
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар
Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:19
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кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поверхность выводят 252 горняков. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.
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кемеровская область, происшествия
12:19 17.05.2022 (обновлено: 12:20 17.05.2022)
 
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошел горный удар, идет эвакуация работников

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Горный удар из-за подвижки грунта произошел на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На глубине 294 метра произошел горный удар из-за подвижки грунта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поверхность выводят 252 горняков. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 20:32
В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека
 
Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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