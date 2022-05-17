https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html

Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера

Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера - РИА Новости, 17.05.2022

Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера

Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:10

2022-05-17T02:10

2022-05-17T02:10

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности.Депп ранее заявил, что Херд с друзьями жестоко пошутила над ним, когда он сильно опоздал на вечеринку в честь ее 30-го дня рождения в 2016 году. По словам актера, тогда после ссоры он уехал из дома, а Херд испачкала кровать своими экскрементами.Она возложила вину за случившееся на собаку Деппа, заявив, что у нее случались расстройства пищеварения после того, как еще будучи щенком домашнее животное съело марихуану актера. Именно питомец, как заявила Херд, оставил на кровати продукты своей жизнедеятельности.По словам Херд, тот период в жизни не был полон наслаждениями, а приписываемый ей розыгрыш "отвратителен", смешным она его бы не сочла.Судебный процесс начался 11 апреля, Депп подал иск о клевете в связи со статьей Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, Херд в ней жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей.В ходе судебного рассмотрения ранее выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Херд со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/1787405351.html

https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости культуры, знаменитости, джонни депп, эмбер херд