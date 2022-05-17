Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера - РИА Новости, 17.05.2022
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:10
2022-05-17T02:10
культура
новости культуры
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786942999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5470224b7ac877af09a06597d66c07.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности.Депп ранее заявил, что Херд с друзьями жестоко пошутила над ним, когда он сильно опоздал на вечеринку в честь ее 30-го дня рождения в 2016 году. По словам актера, тогда после ссоры он уехал из дома, а Херд испачкала кровать своими экскрементами.Она возложила вину за случившееся на собаку Деппа, заявив, что у нее случались расстройства пищеварения после того, как еще будучи щенком домашнее животное съело марихуану актера. Именно питомец, как заявила Херд, оставил на кровати продукты своей жизнедеятельности.По словам Херд, тот период в жизни не был полон наслаждениями, а приписываемый ей розыгрыш "отвратителен", смешным она его бы не сочла.Судебный процесс начался 11 апреля, Депп подал иск о клевете в связи со статьей Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, Херд в ней жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей.В ходе судебного рассмотрения ранее выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Херд со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/1787405351.html
https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786942999_654:0:3072:1814_1920x0_80_0_0_fbf445519a5464f2bf2fd33a2a852ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, джонни депп, эмбер херд
02:10 17.05.2022
 
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера

Бывшая жена Деппа Эмбер Херд отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера

© AP Photo / Elizabeth Frantz/PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Elizabeth Frantz/Pool
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности.
Депп ранее заявил, что Херд с друзьями жестоко пошутила над ним, когда он сильно опоздал на вечеринку в честь ее 30-го дня рождения в 2016 году. По словам актера, тогда после ссоры он уехал из дома, а Херд испачкала кровать своими экскрементами.
"Я не считаю, что это смешно… У меня не было настроения для пранков, моя жизнь разрушалась. Я была на перепутье. Я была очень серьезна. На 30-й день рождения меня атаковал мой муж, которого я отчаянно любила и которого должна была бросить", - сказала Херд в суде.
Она возложила вину за случившееся на собаку Деппа, заявив, что у нее случались расстройства пищеварения после того, как еще будучи щенком домашнее животное съело марихуану актера. Именно питомец, как заявила Херд, оставил на кровати продукты своей жизнедеятельности.
По словам Херд, тот период в жизни не был полон наслаждениями, а приписываемый ей розыгрыш "отвратителен", смешным она его бы не сочла.
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд: на чьей стороне правда? - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 16:04Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд: на чьей стороне правда?
Судебный процесс начался 11 апреля, Депп подал иск о клевете в связи со статьей Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, Херд в ней жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей.
В ходе судебного рассмотрения ранее выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Херд со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны.
Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.
Фанатка Джонни Деппа привела двух альпак к зданию суда в Вирджинии - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:27Культура
Фанатка Джонни Деппа привела альпак к зданию суда
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиДжонни ДеппЭмбер Херд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала