https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера - РИА Новости, 17.05.2022
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:10
2022-05-17T02:10
2022-05-17T02:10
культура
новости культуры
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786942999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5470224b7ac877af09a06597d66c07.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности.Депп ранее заявил, что Херд с друзьями жестоко пошутила над ним, когда он сильно опоздал на вечеринку в честь ее 30-го дня рождения в 2016 году. По словам актера, тогда после ссоры он уехал из дома, а Херд испачкала кровать своими экскрементами.Она возложила вину за случившееся на собаку Деппа, заявив, что у нее случались расстройства пищеварения после того, как еще будучи щенком домашнее животное съело марихуану актера. Именно питомец, как заявила Херд, оставил на кровати продукты своей жизнедеятельности.По словам Херд, тот период в жизни не был полон наслаждениями, а приписываемый ей розыгрыш "отвратителен", смешным она его бы не сочла.Судебный процесс начался 11 апреля, Депп подал иск о клевете в связи со статьей Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, Херд в ней жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей.В ходе судебного рассмотрения ранее выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Херд со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/1787405351.html
https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786942999_654:0:3072:1814_1920x0_80_0_0_fbf445519a5464f2bf2fd33a2a852ed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, джонни депп, эмбер херд
Бывшая жена Деппа отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
Бывшая жена Деппа Эмбер Херд отвергла в суде обвинения в неприятном розыгрыше актера
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что выдвинутые бывшим мужем актером Джонни Деппом обвинения в неприятном розыгрыше не соответствуют действительности.
Депп ранее заявил, что Херд с друзьями жестоко пошутила над ним, когда он сильно опоздал на вечеринку в честь ее 30-го дня рождения в 2016 году. По словам актера, тогда после ссоры он уехал из дома, а Херд испачкала кровать своими экскрементами.
"Я не считаю, что это смешно… У меня не было настроения для пранков, моя жизнь разрушалась. Я была на перепутье. Я была очень серьезна. На 30-й день рождения меня атаковал мой муж, которого я отчаянно любила и которого должна была бросить", - сказала Херд в суде.
Она возложила вину за случившееся на собаку Деппа, заявив, что у нее случались расстройства пищеварения после того, как еще будучи щенком домашнее животное съело марихуану актера. Именно питомец, как заявила Херд, оставил на кровати продукты своей жизнедеятельности.
По словам Херд, тот период в жизни не был полон наслаждениями, а приписываемый ей розыгрыш "отвратителен", смешным она его бы не сочла.
Судебный процесс начался 11 апреля, Депп подал иск о клевете в связи со статьей Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, Херд в ней жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей.
В ходе судебного рассмотрения ранее выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Херд со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны.
Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.