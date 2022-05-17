https://ria.ru/20220517/rostov-1788817739.html

В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков

В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков - РИА Новости, 17.05.2022

В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков

Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:10

2022-05-17T10:10

2022-05-17T10:10

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.Их обнаружили в ходе реставрационных работ. Они "были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа".Директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев сказал, что это не единственная находка на территории музея."Во время реконструкции объекта археологами была найдена стена XVII века, которая являлась фасадом Самуилова корпуса. Она была разобрана, а остатки окружили новыми конструкциями. Сохранился и старинный пол. По выступам и углублениями на нем архитекторы восстановят, как выглядел Самуилов корпус до своей перестройки", — говорит Филяев.У Самуилова корпуса (Митрополичьи хоромы) Ростовского Архиерейского дома сложная многовековая строительная история. Название говорит о функции постройки: в ней жил митрополит, хранилась казна, размещался ведавший финансовыми делами епархии Казенный приказ.

https://ria.ru/20220429/kaliningrad-1785960654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ростов, археология