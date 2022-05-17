Рейтинг@Mail.ru
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220517/rostov-1788817739.html
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков - РИА Новости, 17.05.2022
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков
Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:10
2022-05-17T10:10
культура
новости культуры
ростов
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788764632_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87cd77fea0c8452954e767c538ef3014.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.Их обнаружили в ходе реставрационных работ. Они "были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа".Директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев сказал, что это не единственная находка на территории музея."Во время реконструкции объекта археологами была найдена стена XVII века, которая являлась фасадом Самуилова корпуса. Она была разобрана, а остатки окружили новыми конструкциями. Сохранился и старинный пол. По выступам и углублениями на нем архитекторы восстановят, как выглядел Самуилов корпус до своей перестройки", — говорит Филяев.У Самуилова корпуса (Митрополичьи хоромы) Ростовского Архиерейского дома сложная многовековая строительная история. Название говорит о функции постройки: в ней жил митрополит, хранилась казна, размещался ведавший финансовыми делами епархии Казенный приказ.
https://ria.ru/20220429/kaliningrad-1785960654.html
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788764632_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c29bb0682bc2687e9790235d5fcba39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ростов, археология
10:10 17.05.2022
 
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков

Иконы XVII и XIX веков найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииВ Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.
Их обнаружили в ходе реставрационных работ. Они "были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа".
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииВ Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
1 из 3
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации

В Ростовском кремле найдены старинные иконы

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
2 из 3

В Ростовском кремле найдены старинные иконы

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
3 из 3

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
1 из 3
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
2 из 3

В Ростовском кремле найдены старинные иконы

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
3 из 3

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев сказал, что это не единственная находка на территории музея.
"Во время реконструкции объекта археологами была найдена стена XVII века, которая являлась фасадом Самуилова корпуса. Она была разобрана, а остатки окружили новыми конструкциями. Сохранился и старинный пол. По выступам и углублениями на нем архитекторы восстановят, как выглядел Самуилов корпус до своей перестройки", — говорит Филяев.
У Самуилова корпуса (Митрополичьи хоромы) Ростовского Архиерейского дома сложная многовековая строительная история. Название говорит о функции постройки: в ней жил митрополит, хранилась казна, размещался ведавший финансовыми делами епархии Казенный приказ.
Найденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 00:28Культура
В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет
 
КультураНовости культурыРостовАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала