В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков
Иконы XVII и XIX веков найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииВ Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками, найдены в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.
Их обнаружили в ходе реставрационных работ. Они "были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа".
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииВ Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
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В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
В Ростовском кремле найдены старинные иконы
2 из 3
В Ростовском кремле найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками
3 из 3
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
1 из 3
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
2 из 3
В Ростовском кремле найдены старинные иконы
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
3 из 3
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев сказал, что это не единственная находка на территории музея.
"Во время реконструкции объекта археологами была найдена стена XVII века, которая являлась фасадом Самуилова корпуса. Она была разобрана, а остатки окружили новыми конструкциями. Сохранился и старинный пол. По выступам и углублениями на нем архитекторы восстановят, как выглядел Самуилов корпус до своей перестройки", — говорит Филяев.
У Самуилова корпуса (Митрополичьи хоромы) Ростовского Архиерейского дома сложная многовековая строительная история. Название говорит о функции постройки: в ней жил митрополит, хранилась казна, размещался ведавший финансовыми делами епархии Казенный приказ.