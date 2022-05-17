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У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков
У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков
Россия имеет все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:45
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россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сдюжим ли мы во время такого накала? Да. Ответ однозначный – да. У нас для этого все есть – у нас есть свои технологии… многое предстоит импортозаместить", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".По его словам, России нужно будет развивать телевизионные и интернет-технологии, собственные соцсети.
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россия, общество, дмитрий песков
10:45 17.05.2022 (обновлено: 11:09 17.05.2022)
 
У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: у России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сдюжим ли мы во время такого накала? Да. Ответ однозначный – да. У нас для этого все есть – у нас есть свои технологии… многое предстоит импортозаместить", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
По его словам, России нужно будет развивать телевизионные и интернет-технологии, собственные соцсети.
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Целились в Россию — попали в доллар
 
РоссияОбществоДмитрий Песков
 
 
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