https://ria.ru/20220517/rossiya-1788958088.html

У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков

У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил Песков

Россия имеет все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:45

2022-05-17T10:45

2022-05-17T11:09

россия

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия имеет все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сдюжим ли мы во время такого накала? Да. Ответ однозначный – да. У нас для этого все есть – у нас есть свои технологии… многое предстоит импортозаместить", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".По его словам, России нужно будет развивать телевизионные и интернет-технологии, собственные соцсети.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, дмитрий песков