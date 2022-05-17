https://ria.ru/20220517/rossiya-1788953963.html
Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков
Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков
Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:37
2022-05-17T10:37
2022-05-17T10:45
общество
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы сейчас с вами находимся и живем в очень сложное, непростое, но очень ответственное время. На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования. Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы", - сказал он на марафоне "Знание".
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788109703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, санкции в отношении россии
10:37 17.05.2022 (обновлено: 10:45 17.05.2022)
Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия всегда использовала кризисы для обновления
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сейчас с вами находимся и живем в очень сложное, непростое, но очень ответственное время. На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования. Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы", - сказал он на марафоне "Знание".