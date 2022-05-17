https://ria.ru/20220517/rossiya-1788953963.html

Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков

Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Россия всегда использовала кризисы для обновления, заявил Песков

Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:37

2022-05-17T10:37

2022-05-17T10:45

общество

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы сейчас с вами находимся и живем в очень сложное, непростое, но очень ответственное время. На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования. Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы", - сказал он на марафоне "Знание".

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788109703.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков, санкции в отношении россии