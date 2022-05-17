https://ria.ru/20220517/rodstvenniki-1789129776.html

Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников

Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников - РИА Новости, 17.05.2022

Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников

Жители освобожденной Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуациях родственников. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:33

2022-05-17T21:33

2022-05-17T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

леонид пасечник

попасная

луганская народная республика

донбасс

украина

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 17 мая - РИА Новости. Жители освобожденной Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуациях родственников.Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий."Были проблемы со здоровьем у мужа, военные туда-сюда ходили, я спросила, говорю, что делать, окажите ему что-нибудь (медицинскую помощь – ред.), мы пошли на пост, а они сказали, что не могут (сами - ред.), только его нужно в больницу, и на БТР его", - рассказала РИА Новости жительница Попасной Светлана.Она пояснила, что мужа в тяжелом состоянии военнослужащие РФ и ЛНР эвакуировали в Первомайск, но поскольку нет никакой связи в городе, она не может узнать, жив он или нет."У меня дети дальше в городе жили, дочка с внучкой. Мы последний раз созванивались, когда у нас свет был, 25-26 февраля, по телефону поговорили, потом телефоны сели и все", - рассказала местная жительница Влада.Она уточнила, что сейчас дом, где жила ее дочь, разрушен, а смогла ли она с внучкой эвакуироваться, неизвестно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html

попасная

луганская народная республика

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван филипоненко, леонид пасечник, попасная, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины