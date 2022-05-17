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Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/rodstvenniki-1789129776.html
Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников
Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников - РИА Новости, 17.05.2022
Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников
Жители освобожденной Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуациях родственников. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:33
2022-05-17T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
леонид пасечник
попасная
луганская народная республика
донбасс
украина
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 17 мая - РИА Новости. Жители освобожденной Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуациях родственников.Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий."Были проблемы со здоровьем у мужа, военные туда-сюда ходили, я спросила, говорю, что делать, окажите ему что-нибудь (медицинскую помощь – ред.), мы пошли на пост, а они сказали, что не могут (сами - ред.), только его нужно в больницу, и на БТР его", - рассказала РИА Новости жительница Попасной Светлана.Она пояснила, что мужа в тяжелом состоянии военнослужащие РФ и ЛНР эвакуировали в Первомайск, но поскольку нет никакой связи в городе, она не может узнать, жив он или нет."У меня дети дальше в городе жили, дочка с внучкой. Мы последний раз созванивались, когда у нас свет был, 25-26 февраля, по телефону поговорили, потом телефоны сели и все", - рассказала местная жительница Влада.Она уточнила, что сейчас дом, где жила ее дочь, разрушен, а смогла ли она с внучкой эвакуироваться, неизвестно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html
попасная
луганская народная республика
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в мире, иван филипоненко, леонид пасечник, попасная, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
21:33 17.05.2022
 
Жители Попасной ищут потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников

Жители Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуации родственников

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГород Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 17 мая - РИА Новости. Жители освобожденной Попасной в ЛНР ищут своих потерявшихся при обстрелах и эвакуациях родственников.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
"Были проблемы со здоровьем у мужа, военные туда-сюда ходили, я спросила, говорю, что делать, окажите ему что-нибудь (медицинскую помощь – ред.), мы пошли на пост, а они сказали, что не могут (сами - ред.), только его нужно в больницу, и на БТР его", - рассказала РИА Новости жительница Попасной Светлана.
Она пояснила, что мужа в тяжелом состоянии военнослужащие РФ и ЛНР эвакуировали в Первомайск, но поскольку нет никакой связи в городе, она не может узнать, жив он или нет.
"У меня дети дальше в городе жили, дочка с внучкой. Мы последний раз созванивались, когда у нас свет был, 25-26 февраля, по телефону поговорили, потом телефоны сели и все", - рассказала местная жительница Влада.
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Она уточнила, что сейчас дом, где жила ее дочь, разрушен, а смогла ли она с внучкой эвакуироваться, неизвестно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоЛеонид ПасечникПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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