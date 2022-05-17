https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html

Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы

Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы - РИА Новости, 17.05.2022

Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы

США, страны ЕС и их союзники заблокировали почти половину валютных резервов России - в основном те, что хранились в долларах и евро. Но это не мешает Минфину... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:18

2022-05-17T03:18

2022-05-17T03:18

экономика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. США, страны ЕС и их союзники заблокировали почти половину валютных резервов России - в основном те, что хранились в долларах и евро. Но это не мешает Минфину продолжать делать накопления в других валютам - китайских юанях, индийских рупиях и арабских дирхамах, а также в золоте. Нужно ли это, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.По его мнению, стоит направить свободные деньги на финансовую поддержку российской экономики. Он напомнил, что уже решено направить до одного триллиона рублей из ФНБ на выкуп акций российских эмитентов. Это единственный способ спасти не самые успешные, но стратегически важные компании, считает он.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, санкции в отношении россии, россия