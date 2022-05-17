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Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы - РИА Новости, 17.05.2022
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Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы
Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы - РИА Новости, 17.05.2022
Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы
США, страны ЕС и их союзники заблокировали почти половину валютных резервов России - в основном те, что хранились в долларах и евро. Но это не мешает Минфину... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:18
2022-05-17T03:18
экономика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. США, страны ЕС и их союзники заблокировали почти половину валютных резервов России - в основном те, что хранились в долларах и евро. Но это не мешает Минфину продолжать делать накопления в других валютам - китайских юанях, индийских рупиях и арабских дирхамах, а также в золоте. Нужно ли это, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.По его мнению, стоит направить свободные деньги на финансовую поддержку российской экономики. Он напомнил, что уже решено направить до одного триллиона рублей из ФНБ на выкуп акций российских эмитентов. Это единственный способ спасти не самые успешные, но стратегически важные компании, считает он.
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экономика, санкции в отношении россии, россия
03:18 17.05.2022
 
Экономист предположил, чем Россия заменит замороженные резервы

Экономист Кузнецов: Россия вместо замороженных резервов может делать накопления в юанях

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы
Мерные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. США, страны ЕС и их союзники заблокировали почти половину валютных резервов России - в основном те, что хранились в долларах и евро. Но это не мешает Минфину продолжать делать накопления в других валютам - китайских юанях, индийских рупиях и арабских дирхамах, а также в золоте. Нужно ли это, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
“Так ли это необходимо именно сегодня, в условиях, когда наша экономика остро нуждается в финансовом рычаге? Несмотря на то, что Россия сильно переместилась вниз в рейтинге стран по объему золотовалютных резервов (с 4 места на 12), наши запасы все равно существенны”, - рассуждает эксперт.
По его мнению, стоит направить свободные деньги на финансовую поддержку российской экономики. Он напомнил, что уже решено направить до одного триллиона рублей из ФНБ на выкуп акций российских эмитентов. Это единственный способ спасти не самые успешные, но стратегически важные компании, считает он.
 
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