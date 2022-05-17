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Президент Renault прокомментировал передачу российских активов - РИА Новости, 17.05.2022
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Президент Renault прокомментировал передачу российских активов
Президент Renault прокомментировал передачу российских активов - РИА Новости, 17.05.2022
Президент Renault прокомментировал передачу российских активов
Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, заявил в эфире японского телеканала NHK... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:05
2022-05-17T09:42
экономика
россия
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
renault logan
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ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, заявил в эфире японского телеканала NHK президент французской автомобильной группы Жан-Доминик Сенар.Корпорация Renault 23 марта объявила о приостановке производства в России. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, россия, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, lada vesta
04:05 17.05.2022 (обновлено: 09:42 17.05.2022)
 
Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

Глава Renault Сенар назвал передачу российских активов "тяжелым решением"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗавод по производству автомобилей в Москве
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Завод по производству автомобилей в Москве . Архивное фото
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ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, заявил в эфире японского телеканала NHK президент французской автомобильной группы Жан-Доминик Сенар.
"Это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции (с России, — Прим. ред.) Это — лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены", — пояснил он.
Корпорация Renault 23 марта объявила о приостановке производства в России. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.
Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
 
ЭкономикаРоссияАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Renault LoganLada Vesta
 
 
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