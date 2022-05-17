https://ria.ru/20220517/renault-1788923377.html

Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

Президент Renault прокомментировал передачу российских активов - РИА Новости, 17.05.2022

Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, заявил в эфире японского телеканала NHK... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:05

2022-05-17T04:05

2022-05-17T09:42

экономика

россия

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

renault logan

lada vesta

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ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, заявил в эфире японского телеканала NHK президент французской автомобильной группы Жан-Доминик Сенар.Корпорация Renault 23 марта объявила о приостановке производства в России. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220516/zavod-1788915598.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, lada vesta