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Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти - РИА Новости, 17.05.2022
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Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти
Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти - РИА Новости, 17.05.2022
Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти
Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:18
2022-05-17T11:18
общество
мытищи
капотня
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На северо-востоке столицы на 73% завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем", – сказал он.Заммэра отметил, что всего проект предполагает строительство почти 9 километров дорог. За счет реконструкции развязки должна улучшиться транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи. Кроме того, перераспределение потоков поможет увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская.Модернизация развязки – часть программы реконструкции устаревших "клеверных" развязок на МКАД. За десять лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. Сейчас в работе еще четыре: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, с улицами Верхние Поля и Капотня.
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общество, мытищи, капотня, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
11:18 17.05.2022
 

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе
Проект по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На северо-востоке столицы на 73% завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем", – сказал он.
Заммэра отметил, что всего проект предполагает строительство почти 9 километров дорог. За счет реконструкции развязки должна улучшиться транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи. Кроме того, перераспределение потоков поможет увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская.
Модернизация развязки – часть программы реконструкции устаревших "клеверных" развязок на МКАД. За десять лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. Сейчас в работе еще четыре: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, с улицами Верхние Поля и Капотня.
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ОбществоМытищиКапотняСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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