https://ria.ru/20220517/razvyazka-1788963130.html

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти - РИА Новости, 17.05.2022

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:18

2022-05-17T11:18

2022-05-17T11:18

общество

мытищи

капотня

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На северо-востоке столицы на 73% завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем", – сказал он.Заммэра отметил, что всего проект предполагает строительство почти 9 километров дорог. За счет реконструкции развязки должна улучшиться транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи. Кроме того, перераспределение потоков поможет увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская.Модернизация развязки – часть программы реконструкции устаревших "клеверных" развязок на МКАД. За десять лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. Сейчас в работе еще четыре: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, с улицами Верхние Поля и Капотня.

https://realty.ria.ru/20220214/sobyanin-1772660692.html

мытищи

капотня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, мытищи, капотня, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев