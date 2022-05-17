11:11 17.05.2022 (обновлено: 11:48 17.05.2022)
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России
Пресс-секретарь Путина Песков не исключил разблокировку сервисов Meta* в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны.
"Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. По его словам, компания Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ.
"Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о "приземлении". И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия", - добавил представитель Кремля.
В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.