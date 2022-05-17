Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России - РИА Новости, 17.05.2022
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:11
2022-05-17T11:48
россия
технологии
ник клегг
генеральная прокуратура рф
принятие закона о сми-иноагентах
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_0:269:2984:1948_1920x0_80_0_0_71e1808ea8430a73f245fad0a7f843c2.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны."Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. По его словам, компания Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ."Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о "приземлении". И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия", - добавил представитель Кремля.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_eb4da6e6ec8524574e51b81692b9b64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, ник клегг, генеральная прокуратура рф, принятие закона о сми-иноагентах, дмитрий песков
11:11 17.05.2022 (обновлено: 11:48 17.05.2022)
 
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России

Пресс-секретарь Путина Песков не исключил разблокировку сервисов Meta* в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны.
"Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. По его словам, компания Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ.
"Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о "приземлении". И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия", - добавил представитель Кремля.
В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:28Специальная военная операция на Украине
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию
 
РоссияТехнологииНик КлеггГенеральная прокуратура РФПринятие закона о СМИ-иноагентахДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала