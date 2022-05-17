https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html

Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России

Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России - РИА Новости, 17.05.2022

Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:11

2022-05-17T11:11

2022-05-17T11:48

россия

технологии

ник клегг

генеральная прокуратура рф

принятие закона о сми-иноагентах

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны."Я бы этого не исключал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. По его словам, компания Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ."Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о "приземлении". И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия", - добавил представитель Кремля.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, ник клегг, генеральная прокуратура рф, принятие закона о сми-иноагентах, дмитрий песков