https://ria.ru/20220517/radio-1789107998.html
Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 55 миллионов рублей
Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 55 миллионов рублей - РИА Новости, 17.05.2022
Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 55 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 10 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, общая... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:01
2022-05-17T19:01
2022-05-17T19:01
россия
происшествия
свобода (радиостанция)
журналистика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 10 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, общая сумма штрафов возросла до 55,8 млн руб, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее суд уже назначил штрафов на 45,8 миллиона по 50 протоколам."Суд признал "Радио Свобода"* виновной по 10 протоколам о совершении административного правонарушения, назначив по каждому из них штраф 1 миллион рублей", - сказала пресс-секретарь суда.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220305/bankrotstvo-1776654074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, свобода (радиостанция), журналистика
Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 55 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" на десять миллионов рублей за неудаление контента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 10 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, общая сумма штрафов возросла до 55,8 млн руб, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.
Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее суд уже назначил штрафов на 45,8 миллиона по 50 протоколам.
"Суд признал "Радио Свобода"* виновной по 10 протоколам о совершении административного правонарушения, назначив по каждому из них штраф 1 миллион рублей", - сказала пресс-секретарь суда.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России
"после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
* СМИ, выполняющее функции иноагента