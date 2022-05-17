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В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу - РИА Новости, 17.05.2022
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В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу
В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу - РИА Новости, 17.05.2022
В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу
Около 30 вынужденных переселенцев из почти 600, прибывших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:43
2022-05-17T04:43
общество
хабаровский край
донбасс
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Около 30 вынужденных переселенцев из почти 600, прибывших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения регионального правительства.В Хабаровский край первые беженцы с Украины начали прибывать в марте. Изначально речь шла о 60 переселенцах, затем в Хабаровск пришли два железнодорожных спецсостава с 308 и 236 гражданами.В ведомстве уточнили, что наибольшее число граждан трудоустроены в компании "Славинвестстрой", "Промстрой", "Сельскохозяйственное предприятие "Колос", "Гостиничная сеть "Пять звезд", "Автовокзалы Хабаровского края", "Бэст Прайс" и в КФХ "Краснореченское".Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в конце апреля сообщал, что в регионе подготовлено уже 20 пунктов временного размещения (ПВР), хотя изначально речь шла о 15, - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявлял, что край готов обеспечить обучение более 500 студентов-беженцев из Донбасса (порядка 280 человек в колледжи и 250 студентов вузов).По данным краевого кабмина, для переселенцев предусмотрено получение гражданства РФ по ускоренной процедуре, также будет возможность воспользоваться мерами поддержки, среди которых - социальные льготы, подъёмные и жилищные сертификаты по 6 квадратных метров на каждого члена семьи. Кроме того, "соотечественники" смогут бесплатно оформить землю по программе "Гектар", а получив гражданство - приобрести собственное жилье с помощью льготной ипотеки по ставке 2% годовых. Первые три месяца беженцы могут проживать в ПВР.
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общество, хабаровский край, донбасс, хабаровск
04:43 17.05.2022
 
В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу

В Хабаровском крае 26 вынужденных переселенцев из Донбасса получили работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Около 30 вынужденных переселенцев из почти 600, прибывших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения регионального правительства.
В Хабаровский край первые беженцы с Украины начали прибывать в марте. Изначально речь шла о 60 переселенцах, затем в Хабаровск пришли два железнодорожных спецсостава с 308 и 236 гражданами.
"Подбор вакансий осуществляется исходя из квалификации, профессионального опыта, индивидуальных пожеланий граждан. На 17 мая трудоустроено 26 вынужденных переселенцев по таким профессиям, как диспетчер, водитель, агроном, контролер, слесарь, сварщик, помощник администратора, кассир, социальный работник, помощник повара, разнорабочий", - сообщили в профильном комитете.
В ведомстве уточнили, что наибольшее число граждан трудоустроены в компании "Славинвестстрой", "Промстрой", "Сельскохозяйственное предприятие "Колос", "Гостиничная сеть "Пять звезд", "Автовокзалы Хабаровского края", "Бэст Прайс" и в КФХ "Краснореченское".
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в конце апреля сообщал, что в регионе подготовлено уже 20 пунктов временного размещения (ПВР), хотя изначально речь шла о 15, - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявлял, что край готов обеспечить обучение более 500 студентов-беженцев из Донбасса (порядка 280 человек в колледжи и 250 студентов вузов).
По данным краевого кабмина, для переселенцев предусмотрено получение гражданства РФ по ускоренной процедуре, также будет возможность воспользоваться мерами поддержки, среди которых - социальные льготы, подъёмные и жилищные сертификаты по 6 квадратных метров на каждого члена семьи. Кроме того, "соотечественники" смогут бесплатно оформить землю по программе "Гектар", а получив гражданство - приобрести собственное жилье с помощью льготной ипотеки по ставке 2% годовых. Первые три месяца беженцы могут проживать в ПВР.
Глава Росмолодежи о планах открыть профильные кафедры российских вузов на Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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