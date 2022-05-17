https://ria.ru/20220517/rabota-1788924225.html

В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу

В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу - РИА Новости, 17.05.2022

В Хабаровском крае первые переселенцы из Донбасса получили работу

Около 30 вынужденных переселенцев из почти 600, прибывших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:43

2022-05-17T04:43

2022-05-17T04:43

общество

хабаровский край

донбасс

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Около 30 вынужденных переселенцев из почти 600, прибывших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения регионального правительства.В Хабаровский край первые беженцы с Украины начали прибывать в марте. Изначально речь шла о 60 переселенцах, затем в Хабаровск пришли два железнодорожных спецсостава с 308 и 236 гражданами.В ведомстве уточнили, что наибольшее число граждан трудоустроены в компании "Славинвестстрой", "Промстрой", "Сельскохозяйственное предприятие "Колос", "Гостиничная сеть "Пять звезд", "Автовокзалы Хабаровского края", "Бэст Прайс" и в КФХ "Краснореченское".Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в конце апреля сообщал, что в регионе подготовлено уже 20 пунктов временного размещения (ПВР), хотя изначально речь шла о 15, - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявлял, что край готов обеспечить обучение более 500 студентов-беженцев из Донбасса (порядка 280 человек в колледжи и 250 студентов вузов).По данным краевого кабмина, для переселенцев предусмотрено получение гражданства РФ по ускоренной процедуре, также будет возможность воспользоваться мерами поддержки, среди которых - социальные льготы, подъёмные и жилищные сертификаты по 6 квадратных метров на каждого члена семьи. Кроме того, "соотечественники" смогут бесплатно оформить землю по программе "Гектар", а получив гражданство - приобрести собственное жилье с помощью льготной ипотеки по ставке 2% годовых. Первые три месяца беженцы могут проживать в ПВР.

https://ria.ru/20220517/kafedry-1788922838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, хабаровский край, донбасс, хабаровск