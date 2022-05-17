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Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 17.05.2022
Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:25
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экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики."Хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам защитить национальные интересы, укрепить наш экономический суверенитет, в том числе в сфере ТЭК" - сказал он.
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экономика, владимир путин
15:25 17.05.2022 (обновлено: 15:43 17.05.2022)
 
Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Президент Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики.
"Хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам защитить национальные интересы, укрепить наш экономический суверенитет, в том числе в сфере ТЭК" - сказал он.
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