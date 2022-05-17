https://ria.ru/20220517/putin-1789049729.html

Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 17.05.2022

Путин призвал обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:25

2022-05-17T15:25

2022-05-17T15:43

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики."Хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам защитить национальные интересы, укрепить наш экономический суверенитет, в том числе в сфере ТЭК" - сказал он.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин