https://ria.ru/20220517/putin-1789006620.html
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:11
политика
владимир путин
турция
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне."У Владимира Путина, действительно, есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением. Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступало ли президенту приглашение на встречу в Турции.Он также уточнил, что у данного приглашения не было конкретных сроков.
https://ria.ru/20220428/razvedka-1785949219.html
https://ria.ru/20220517/vizit-1788964345.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, турция
13:08 17.05.2022 (обновлено: 13:11 17.05.2022)
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин посетит Турцию, но не в ближайшее время