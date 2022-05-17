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У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:08
2022-05-17T13:11
политика
владимир путин
турция
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне."У Владимира Путина, действительно, есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением. Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступало ли президенту приглашение на встречу в Турции.Он также уточнил, что у данного приглашения не было конкретных сроков.
https://ria.ru/20220428/razvedka-1785949219.html
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политика, владимир путин, турция
13:08 17.05.2022 (обновлено: 13:11 17.05.2022)
 
У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин посетит Турцию, но не в ближайшее время

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне.
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Владимира Путина, действительно, есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением. Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступало ли президенту приглашение на встречу в Турции.
Он также уточнил, что у данного приглашения не было конкретных сроков.
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