https://ria.ru/20220517/putin-1789006620.html

У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков

У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

У Путина нет планов в ближайшее время посетить Турцию, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:08

2022-05-17T13:11

политика

владимир путин

турция

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне."У Владимира Путина, действительно, есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением. Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступало ли президенту приглашение на встречу в Турции.Он также уточнил, что у данного приглашения не было конкретных сроков.

https://ria.ru/20220428/razvedka-1785949219.html

https://ria.ru/20220517/vizit-1788964345.html

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, турция