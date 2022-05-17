https://ria.ru/20220517/putin-1788954807.html

Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков

Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:39

2022-05-17T10:39

2022-05-17T11:25

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220517/mir-1788959295.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, дмитрий песков