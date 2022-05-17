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Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков
Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:39
2022-05-17T11:25
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
10:39 17.05.2022 (обновлено: 11:25 17.05.2022)
 
Путин знает, куда ведет страну, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путина поддерживают все поколения

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.
"Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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