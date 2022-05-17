Рейтинг@Mail.ru
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/proschanie-1789091757.html
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком
В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:00
2022-05-17T18:00
в мире
справки
петр порошенко
виктор ющенко
украина
киев
ссср
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_03faa3cfd0a66157ecb21831af373606.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua".Церемония прощания с Кравчуком прошла в Киеве во вторник в "Украинском доме". Почтить первого президента пришли действующие и бывшие представители украинской власти, экс-главы государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, а также Владимир Зеленский."Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремления людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим", - сказал Зеленский.Похоронили Кравчука на Байковом кладбище на центральной аллее.Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца, с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года.На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
https://ria.ru/20220511/kravchuk-1787868318.html
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html
украина
киев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_f544aca002b9deec33be5116c64d8b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, петр порошенко, виктор ющенко, украина, киев, ссср, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук
18:00 17.05.2022
 
В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua".
Церемония прощания с Кравчуком прошла в Киеве во вторник в "Украинском доме". Почтить первого президента пришли действующие и бывшие представители украинской власти, экс-главы государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, а также Владимир Зеленский.
"Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремления людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим", - сказал Зеленский.
Похоронили Кравчука на Байковом кладбище на центральной аллее.
Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца, с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года.
На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 11:58Специальная военная операция на Украине
Кравчук в контактной группе лишь забалтывал процесс, заявил Мирошник
На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.
После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:24
Биография Леонида Кравчука
 
В миреСправкиПетр ПорошенкоВиктор ЮщенкоУкраинаКиевСССРВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Кравчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала