В Киеве простились с Леонидом Кравчуком
В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua".
Церемония прощания с Кравчуком прошла в Киеве во вторник в "Украинском доме". Почтить первого президента пришли действующие и бывшие представители украинской власти, экс-главы государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, а также Владимир Зеленский.
"Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремления людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим", - сказал Зеленский.
Похоронили Кравчука на Байковом кладбище на центральной аллее.
Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца, с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года.
На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.
На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.
После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
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