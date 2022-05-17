https://ria.ru/20220517/proschanie-1789091757.html

В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

В Киеве простились с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022

В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua". РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:00

2022-05-17T18:00

2022-05-17T18:00

в мире

справки

петр порошенко

виктор ющенко

украина

киев

ссср

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_03faa3cfd0a66157ecb21831af373606.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, его похоронили на Байковом кладбище, передает "ТСН.ua".Церемония прощания с Кравчуком прошла в Киеве во вторник в "Украинском доме". Почтить первого президента пришли действующие и бывшие представители украинской власти, экс-главы государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, а также Владимир Зеленский."Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремления людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим", - сказал Зеленский.Похоронили Кравчука на Байковом кладбище на центральной аллее.Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца, с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года.На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.

https://ria.ru/20220511/kravchuk-1787868318.html

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

украина

киев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, петр порошенко, виктор ющенко, украина, киев, ссср, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук