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В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" - РИА Новости, 17.05.2022

В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:55

2022-05-17T22:55

2022-05-17T22:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Мужчина забрался на монумент. С ним ведут переговоры", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте работают полиция, медики и спасатели.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия