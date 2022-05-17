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В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" - РИА Новости, 17.05.2022
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В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"
В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" - РИА Новости, 17.05.2022
В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"
Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:55
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москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Мужчина забрался на монумент. С ним ведут переговоры", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте работают полиция, медики и спасатели.
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москва, происшествия
22:55 17.05.2022
 
В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

В Москве мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Мужчина забрался на монумент. С ним ведут переговоры", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают полиция, медики и спасатели.
 
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