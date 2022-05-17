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Останина: правительство поддержало проект о единой молодежной организации
Останина: правительство поддержало проект о единой молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022
Останина: правительство поддержало проект о единой молодежной организации
Правительство РФ дало положительное заключение на законопроект о создании единой общероссийской молодежной организации, рассказала РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:59
2022-05-17T21:59
2022-05-17T21:59
госдума рф
общество
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МОСКВА 17 мая - РИА Новости. Правительство РФ дало положительное заключение на законопроект о создании единой общероссийской молодежной организации, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Ранее Останина сообщила, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 19 мая."Нас поддержали правительство. Тем более, этот закон, я не случайно сказала, что там не оговорены имущественные вопросы и финансовые, - поэтому там, где речи не идет о выделении бюджетных средств (а это будет устав определять, из чего складываются бюджетные средства), там правительство идёт навстречу", - отметила она.
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госдума рф, общество
Останина: правительство поддержало проект о единой молодежной организации
Останина сообщила, что правительство поддержало проект о единой молодежной организации
МОСКВА 17 мая - РИА Новости. Правительство РФ дало положительное заключение на законопроект о создании единой общероссийской молодежной организации, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Ранее Останина сообщила, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы
19 мая.
"Нас поддержали правительство. Тем более, этот закон, я не случайно сказала, что там не оговорены имущественные вопросы и финансовые, - поэтому там, где речи не идет о выделении бюджетных средств (а это будет устав определять, из чего складываются бюджетные средства), там правительство идёт навстречу", - отметила она.