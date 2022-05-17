В парламенте Молдавии заявили о невозможности быстро решить конфликт с ПМР
Спикер парламента Молдавии Гросу заявил об отсутствии быстрого решения конфликта с ПМР
© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Cпикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что быстрого решения приднестровского конфликта на сегодняшний день не существует, тем более, что процесс переговоров в формате "5+2" поставлен на паузу.
"У нас есть диалог с Приднестровьем, мы обсуждаем вопросы безопасности, несмотря на то, что у нас есть разные взгляды. Быстрого решения приднестровского конфликта не существует, приднестровский вопрос должен быть решен, но только мирным путем за столом переговоров", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова".
По его словам, жители левобережья Днестра обеспокоены последними событиями, они едут на правый берег, получают паспорта и не хотят эскалации конфликта.
"Пока война будет продолжаться, нельзя говорить о возобновлении переговоров в формате "5+2", потому что две страны являются участниками войны. Это формат приостановлен... После завершения войны мы сможем собраться и обсудить, как решать приднестровский конфликт", - добавил спикер.
Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.