https://ria.ru/20220517/pridnestrove-1789085521.html

В парламенте Молдавии заявили о невозможности быстро решить конфликт с ПМР

В парламенте Молдавии заявили о невозможности быстро решить конфликт с ПМР - РИА Новости, 17.05.2022

В парламенте Молдавии заявили о невозможности быстро решить конфликт с ПМР

Cпикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что быстрого решения приднестровского конфликта на сегодняшний день не существует, тем более, что процесс... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:39

2022-05-17T17:39

2022-05-17T17:39

в мире

збигнев рау

молдавия

обсе

мид польши

кишинев

украина

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f3623e9acdf18b97657585a8f50f8c9.jpg

КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Cпикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что быстрого решения приднестровского конфликта на сегодняшний день не существует, тем более, что процесс переговоров в формате "5+2" поставлен на паузу."У нас есть диалог с Приднестровьем, мы обсуждаем вопросы безопасности, несмотря на то, что у нас есть разные взгляды. Быстрого решения приднестровского конфликта не существует, приднестровский вопрос должен быть решен, но только мирным путем за столом переговоров", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова".По его словам, жители левобережья Днестра обеспокоены последними событиями, они едут на правый берег, получают паспорта и не хотят эскалации конфликта."Пока война будет продолжаться, нельзя говорить о возобновлении переговоров в формате "5+2", потому что две страны являются участниками войны. Это формат приостановлен... После завершения войны мы сможем собраться и обсудить, как решать приднестровский конфликт", - добавил спикер.Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220513/pridnestrove-1788307673.html

https://ria.ru/20220510/pridnestrove-1787754822.html

молдавия

кишинев

украина

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, збигнев рау, молдавия, обсе, мид польши, кишинев, украина, приднестровская молдавская республика