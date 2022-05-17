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Идеология белого превосходства отравляет США, заявил Байден
Идеология белого превосходства отравляет США, заявил Байден - РИА Новости, 17.05.2022
Идеология белого превосходства отравляет США, заявил Байден
Идеология белого превосходства отравляет США, заявил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:57
2022-05-17T19:57
2022-05-17T19:57
в мире
сша
нью-йорк (город)
баффало
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Идеология белого превосходства отравляет США, заявил президент страны Джо Байден.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти."Белое превосходство – это яд, проходящий через нашу политику", - сказал Байден в Буффало.Он подчеркнул, что США должны сказать "нет" идеологии белого превосходства. Президент США добавил, что другой причиной случившегося в Буффало стала доступность стрелкового оружия и даже "оружия войны" - подозреваемый в убийстве использовал винтовку с увеличенным магазином AR-15.
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в мире, сша, нью-йорк (город), баффало, джо байден
Идеология белого превосходства отравляет США, заявил Байден
Президент США Джо Байден: идеология белого превосходства отравляет страну