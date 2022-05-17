https://ria.ru/20220517/preparat-1788955709.html

Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась

Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась - РИА Новости, 17.05.2022

Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась

Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:41

2022-05-17T10:41

2022-05-17T10:49

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."Принятые меры совместно с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - говорится в сообщении.С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием Карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, по 6 торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточнили в пресс-службе.Препарат с международным непатентованным наименованием левотироксин натрия, применяемый для лечения заболеваний щитовидной железы, выпущен в 2022 году в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок по 4 торговым наименованиям. В настоящее время в обороте на территории России находится более 11,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20220511/lekarstva-1787905991.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)