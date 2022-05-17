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Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась - РИА Новости, 17.05.2022
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Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась - РИА Новости, 17.05.2022
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:41
2022-05-17T10:49
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."Принятые меры совместно с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - говорится в сообщении.С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием Карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, по 6 торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточнили в пресс-службе.Препарат с международным непатентованным наименованием левотироксин натрия, применяемый для лечения заболеваний щитовидной железы, выпущен в 2022 году в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок по 4 торговым наименованиям. В настоящее время в обороте на территории России находится более 11,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия, отметили в Минздраве.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:41 17.05.2022 (обновлено: 10:49 17.05.2022)
 
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась

Минздрав: ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Принятые меры совместно с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - говорится в сообщении.
С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием Карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, по 6 торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточнили в пресс-службе.
Препарат с международным непатентованным наименованием левотироксин натрия, применяемый для лечения заболеваний щитовидной железы, выпущен в 2022 году в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок по 4 торговым наименованиям. В настоящее время в обороте на территории России находится более 11,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия, отметили в Минздраве.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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