https://ria.ru/20220517/preparat-1788955709.html
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась - РИА Новости, 17.05.2022
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:41
2022-05-17T10:41
2022-05-17T10:49
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."Принятые меры совместно с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - говорится в сообщении.С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием Карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, по 6 торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточнили в пресс-службе.Препарат с международным непатентованным наименованием левотироксин натрия, применяемый для лечения заболеваний щитовидной железы, выпущен в 2022 году в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок по 4 торговым наименованиям. В настоящее время в обороте на территории России находится более 11,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия, отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20220511/lekarstva-1787905991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:41 17.05.2022 (обновлено: 10:49 17.05.2022)
Ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
Минздрав: ситуация с препаратами для щитовидной железы в России нормализовалась
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация с препаратами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы нормализовалась в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Принятые меры совместно с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - говорится в сообщении.
С начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием Карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, по 6 торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточнили в пресс-службе.
Препарат с международным непатентованным наименованием левотироксин натрия, применяемый для лечения заболеваний щитовидной железы, выпущен в 2022 году в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок по 4 торговым наименованиям. В настоящее время в обороте на территории России
находится более 11,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов левотироксина натрия, отметили в Минздраве.