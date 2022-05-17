https://ria.ru/20220517/prava-1789109151.html

Захарова назвала процесс над политиком Палецкисом нарушением прав человека

Захарова назвала процесс над политиком Палецкисом нарушением прав человека - РИА Новости, 17.05.2022

Захарова назвала процесс над политиком Палецкисом нарушением прав человека

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отклонение Апелляционным судом Литвы жалобы литовского политика Альгирдаса Палецкиса на... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:04

2022-05-17T19:04

2022-05-17T19:04

в мире

литва

вильнюс

альгирдас палецкис

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отклонение Апелляционным судом Литвы жалобы литовского политика Альгирдаса Палецкиса на обвинение в шпионаже в пользу России, назвала это примером попрания прав и свобод человека."Исход данного сфабрикованного судебного разбирательства в отсутствие каких-либо реальных доказательств вины Альгирдаса Палецкиса является очередным примером циничного попрания прав и свобод человека в Литве", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Она отметила, что с самого начала преследования Палецкиса четко прослеживался "политический заказ на расправу с ним"."Палецкису инкриминировалось выражение симпатий к России и проводившееся им неудобное для властей Литвы журналистское расследование событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, которое могло вскрыть правду об истинных виновниках этой трагедии", - пояснила Захарова.По ее словам, практика преследования инакомыслящих с использованием карательного правосудия в Литве носит системный, многолетний характер."Профильные же международные структуры, регулярно комментирующие ситуацию в других странах, по этому вопросу стыдливо молчат", - добавила Захарова.6 мая апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному на шесть лет по обвинению в шпионаже в пользу России Палецкису.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

https://ria.ru/20220517/nato-1788943825.html

https://ria.ru/20220516/tranzit-1788754045.html

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в мире, литва, вильнюс, альгирдас палецкис, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)