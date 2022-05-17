https://ria.ru/20220517/pozhary-1789051169.html
В Курганской области ликвидировали все природные пожары
В Курганской области ликвидировали все природные пожары - РИА Новости, 17.05.2022
В Курганской области ликвидировали все природные пожары
Все природные пожары на территории Курганской области удалось ликвидировать, аэромобильная группировка спасателей убыла в пункты постоянной дислокации,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:30
2022-05-17T15:30
2022-05-17T15:30
происшествия
курганская область
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все природные пожары на территории Курганской области удалось ликвидировать, аэромобильная группировка спасателей убыла в пункты постоянной дислокации, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС."В настоящее время природные пожары в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах ликвидированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в связи с ликвидацией пожаров во вторник в места постоянной дислокации убыла аэромобильная группировка главных управлений МЧС по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям, а также Уральского учебно-спасательного центра — всего 106 человек.На территории Курганской области также завершили работу воздушные суда авиации МЧС России - два самолёта-амфибии Бе-200ЧС."Благодаря своевременному и эффективному применению авиации МЧС, действиям пожарно-спасательных подразделений и межрегиональной группировки от огненной стихии удалось отвоевать 34 населенных пункта, 36 социально значимых объектов и объектов экономики, 6300 жилых домов с населением более 25 тысяч человек", - резюмировал представитель ведомства.
https://realty.ria.ru/20220516/shkola-1788829138.html
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происшествия, курганская область, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Курганской области ликвидировали все природные пожары
В Курганской области сообщили о ликвидации всех природных пожаров