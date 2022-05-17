https://ria.ru/20220517/pozhar-1789076833.html

В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения

В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения - РИА Новости, 17.05.2022

В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения

Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:12

происшествия

ми-8 амтш

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788074406_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_49199d308d16dad28a3042435a3db4f6.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ми-8 амтш, красноярский край