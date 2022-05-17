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В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения - РИА Новости, 17.05.2022
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В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения - РИА Новости, 17.05.2022
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения
Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:12
2022-05-17T17:12
происшествия
ми-8 амтш
красноярский край
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.
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происшествия, ми-8 амтш, красноярский край
17:12 17.05.2022
 
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения

В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.
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