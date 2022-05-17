https://ria.ru/20220517/pozhar-1789076833.html
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения - РИА Новости, 17.05.2022
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения
Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:12
2022-05-17T17:12
2022-05-17T17:12
происшествия
ми-8 амтш
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788074406_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_49199d308d16dad28a3042435a3db4f6.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения в Бирилюсском районе Красноярского края, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788074406_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_25911f361ade8af3fa9b0746a7a31183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8 амтш, красноярский край
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на строения
В Красноярском крае огонь с пала сухой растительности перешел на два жилых дома