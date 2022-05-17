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Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД
Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД
Сейчас идет процесс подбора послов России в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:30
2022-05-17T12:30
2022-05-17T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сейчас идет процесс подбора послов России в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Идет подбор, в процессе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о выборе кандидатур на должность российских послов в республики. "Мы не спешим. Сейчас самое главное, чтобы были выполнены все задачи и цели специальной военной операции", - уточнил он.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: идет процесс подбора послов России в ДНР и ЛНР