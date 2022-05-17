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Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД

Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022

Послы России в ДНР и ЛНР еще подбираются, заявили в МИД

Сейчас идет процесс подбора послов России в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:30

2022-05-17T12:30

2022-05-17T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сейчас идет процесс подбора послов России в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Идет подбор, в процессе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о выборе кандидатур на должность российских послов в республики. "Мы не спешим. Сейчас самое главное, чтобы были выполнены все задачи и цели специальной военной операции", - уточнил он.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220506/makeeva-1787219941.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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