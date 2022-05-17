https://ria.ru/20220517/posevnaya-1789072720.html

Липецкие аграрии завершают посевную

Липецкие аграрии завершают посевную - РИА Новости, 17.05.2022

Липецкие аграрии завершают посевную

В Липецкой области практически завершилась посевная кампания, в ходе которой зерновыми и зерно-бобовыми культурами, а также семенами овощей будут засеяны 1,4... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:54

2022-05-17T16:54

2022-05-17T16:54

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области практически завершилась посевная кампания, в ходе которой зерновыми и зерно-бобовыми культурами, а также семенами овощей будут засеяны 1,4 миллиона гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что уже полностью посеяны овес, люпин и горох. Завершен сев рапса. До конца недели завершатся работы на полях, отведенных под ячмень, яровую пшеницу и подсолнечник. Под сахарной свеклой занято уже 115 тысяч гектаров из 125 запланированных. В прошлом году вся посевная площадь под этой стратегической культурой составила 110 тысяч гектаров.По словам Артамонова, если погода будет благоприятствовать, то аграрии региона смогут собрать рекордный урожай сахарной свеклы.Подходит к завершению посадка картофеля. Под эту культуру отданы 4,2 тысячи гектаров площадей. Овощами открытого грунта засеяны 304 гектара и еще предстоит засеять 34% площадей. Сев яровых зерновых культур, включая кукурузу на зерно, проведен на 400 тысячах гектаров, из них кукурузой засеяны 52 тысячи гектаров, что составляет 64% от запланированных площадей.Масличные культуры размещены на площади в 275 тысяч гектаров. На 25 тысяч гектаров увеличены посевные площади под сою. Этой новой для региона культурой в этом году будет засеяно 115 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20220429/urozhay-1786298746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов