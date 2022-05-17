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Липецкие аграрии завершают посевную - РИА Новости, 17.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220517/posevnaya-1789072720.html
Липецкие аграрии завершают посевную
Липецкие аграрии завершают посевную - РИА Новости, 17.05.2022
Липецкие аграрии завершают посевную
В Липецкой области практически завершилась посевная кампания, в ходе которой зерновыми и зерно-бобовыми культурами, а также семенами овощей будут засеяны 1,4... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:54
2022-05-17T16:54
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области практически завершилась посевная кампания, в ходе которой зерновыми и зерно-бобовыми культурами, а также семенами овощей будут засеяны 1,4 миллиона гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что уже полностью посеяны овес, люпин и горох. Завершен сев рапса. До конца недели завершатся работы на полях, отведенных под ячмень, яровую пшеницу и подсолнечник. Под сахарной свеклой занято уже 115 тысяч гектаров из 125 запланированных. В прошлом году вся посевная площадь под этой стратегической культурой составила 110 тысяч гектаров.По словам Артамонова, если погода будет благоприятствовать, то аграрии региона смогут собрать рекордный урожай сахарной свеклы.Подходит к завершению посадка картофеля. Под эту культуру отданы 4,2 тысячи гектаров площадей. Овощами открытого грунта засеяны 304 гектара и еще предстоит засеять 34% площадей. Сев яровых зерновых культур, включая кукурузу на зерно, проведен на 400 тысячах гектаров, из них кукурузой засеяны 52 тысячи гектаров, что составляет 64% от запланированных площадей.Масличные культуры размещены на площади в 275 тысяч гектаров. На 25 тысяч гектаров увеличены посевные площади под сою. Этой новой для региона культурой в этом году будет засеяно 115 тысяч гектаров.
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игорь артамонов
16:54 17.05.2022
 

Липецкие аграрии завершают посевную

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенние полевые работы на полях
Весенние полевые работы на полях - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Весенние полевые работы на полях
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области практически завершилась посевная кампания, в ходе которой зерновыми и зерно-бобовыми культурами, а также семенами овощей будут засеяны 1,4 миллиона гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уже полностью посеяны овес, люпин и горох. Завершен сев рапса. До конца недели завершатся работы на полях, отведенных под ячмень, яровую пшеницу и подсолнечник. Под сахарной свеклой занято уже 115 тысяч гектаров из 125 запланированных. В прошлом году вся посевная площадь под этой стратегической культурой составила 110 тысяч гектаров.
Выращивание рассады капусты и салатов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:15Липецкая область
В Липецкой области собрали рекордный урожай овощей закрытого грунта
По словам Артамонова, если погода будет благоприятствовать, то аграрии региона смогут собрать рекордный урожай сахарной свеклы.
Подходит к завершению посадка картофеля. Под эту культуру отданы 4,2 тысячи гектаров площадей. Овощами открытого грунта засеяны 304 гектара и еще предстоит засеять 34% площадей. Сев яровых зерновых культур, включая кукурузу на зерно, проведен на 400 тысячах гектаров, из них кукурузой засеяны 52 тысячи гектаров, что составляет 64% от запланированных площадей.
Масличные культуры размещены на площади в 275 тысяч гектаров. На 25 тысяч гектаров увеличены посевные площади под сою. Этой новой для региона культурой в этом году будет засеяно 115 тысяч гектаров.
"Уверен, что и в этом не самом простом для страны году липецкие аграрии смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей области и других регионов", – отмечает Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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